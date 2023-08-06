參院擱置確認提名 美兩軍種領袖懸空

【本報綜合報道】美國國會共和黨參議員特貝爾維萊擱置確認提名，令海軍陸戰隊司令及陸軍參謀長雙雙懸空。國防部長奧斯汀上周五表示，這是美國史上首次有兩個軍種在沒有參議院確認的領袖下運作，警告無法有效過渡將損害軍方戰備狀態。

防長警告損戰備狀態 麥康維爾（James McConville）上周五退役及卸任陸軍參謀長，原定接任的副參謀長喬治（Randy George）因提名未獲得參議院確認，只能夠代理陸軍參謀長職務。由於海軍陸戰隊司令及陸軍參謀長的提名人選未通過，參謀長聯席會議8席中有兩席以代理方式填補空缺。在參議院確認任命前，代理職務人士不能夠遷入辦公室或官邸，無法行使預算編制權及發布正式政策。

奧斯汀指出，美國的安全繫於軍事領袖有序及迅速地過渡，偉大領袖是保持美軍作為全球最致命戰鬥力量的關鍵。他希望參議院履行職責，盡快確認新任陸軍參謀長的提名。特貝爾維萊反對國防部為墮胎職員提供福利，因此阻止軍隊人事案通過，令301名將領無法晉升；假如情況持續，海軍作戰部長吉爾代（Michael Gilday）本月稍後退役後也將後繼無人。