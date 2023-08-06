中俄模擬擊沉敵潛艇 美3艦疑監視
【本報綜合報道】中俄兩國海軍展開第三次太平洋聯合海上巡邏，俄羅斯國防部上周五表示，這支編隊在白令海西南部海域展開反潛演習，模擬搜索、護送和摧毀一艘敵方潛艇。衞星圖片顯示，美國3艘神盾驅逐艦在白令海峽疑似監視中俄演習。
齊射深水炸彈
俄羅斯國防部指，演習模擬敵方潛艇潛入禁航區，中俄艦艇分隊動用艦載聲納搜索設備及卡27PL反潛直升機。確定目標的坐標和航行軌迹後，水兵隨即齊射反應式深水炸彈，成功命中目標。中俄艦艇在聯合海上巡邏期間穿越日本海、宗谷海峽、鄂霍次克海、堪察加海峽，合共航行2,300多海里。兩國水兵執行聯合戰術演習、通訊訓練，並在彼此艦艇甲板升降直升機。
中國衞星遙感地理空間分析公司覓熵上周五引述衞星數據顯示，美國海軍分別從日本、夏威夷州、華盛頓州調度神盾驅逐艦約翰‧芬恩號、鍾雲號、麥凱恩號到白令海峽。中俄軍艦聯合巡邏海域包括太平洋北部，外界估計包括阿拉斯加州阿留申群島海域及白令海，美國軍方至今未有公布中俄海上編隊駛近的消息。
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