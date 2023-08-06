中俄模擬擊沉敵潛艇 美3艦疑監視

【本報綜合報道】中俄兩國海軍展開第三次太平洋聯合海上巡邏，俄羅斯國防部上周五表示，這支編隊在白令海西南部海域展開反潛演習，模擬搜索、護送和摧毀一艘敵方潛艇。衞星圖片顯示，美國3艘神盾驅逐艦在白令海峽疑似監視中俄演習。

齊射深水炸彈

俄羅斯國防部指，演習模擬敵方潛艇潛入禁航區，中俄艦艇分隊動用艦載聲納搜索設備及卡27PL反潛直升機。確定目標的坐標和航行軌迹後，水兵隨即齊射反應式深水炸彈，成功命中目標。中俄艦艇在聯合海上巡邏期間穿越日本海、宗谷海峽、鄂霍次克海、堪察加海峽，合共航行2,300多海里。兩國水兵執行聯合戰術演習、通訊訓練，並在彼此艦艇甲板升降直升機。