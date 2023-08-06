制華又出手 美軍海空增駐澳洲

核潛艇到訪 建作戰中心 美國持續加強與澳洲的軍事合作，聯手應對中國在印太地區的挑戰。澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）今年3月公布澳洲組建核動力潛艇艦隊細節後，美國海軍上周五首次有維珍尼亞級攻擊核潛艇到訪澳洲西澳省，意味這項三國合作計劃正式進入第一階段；美國空軍亦將在澳洲北領地成立任務策劃及作戰中心。

美國維珍尼亞級攻擊核潛艇北卡羅萊納號當天停靠西澳省加登島斯特靈海軍基地，美國駐澳洲大使館表示，澳洲皇家海軍潛艇人員將登艦視察其運作及技術；美國駐澳洲大使嘉露蓮指北卡羅萊納號到訪，展示美方對盟友及夥伴的承諾堅定不移。上一艘訪問澳洲的美國維珍尼亞級攻擊核潛艇，是去年11月28日停靠斯特靈海軍基地的密西西比號。北卡羅萊納號上月22日開始參與美澳聯合軍事演習「護身軍刀」。

美澳士兵將聯合受訓 根據澳美英三國計劃的第一階段，美國今年起增加核動力潛艇訪問澳洲的次數，型號分別是洛杉磯級及維珍尼亞級，澳洲皇家海軍官兵將與美國海軍人員一起接受訓練。此舉為最快2027年在斯特靈海軍基地組建「西部潛艇輪換部隊」鋪路，美英兩國將在上址前沿輪換部署攻擊核潛艇，加快澳洲發展及建立自主的攻擊核潛艇能力。

一旦美國政府獲得國會批准，澳洲有望最快2030年代初期向美國採購3艘維珍尼亞級攻擊核潛艇，必要時增購兩艘至總數5艘，這是計劃的第二階段。最後階段是整個計劃最具挑戰性，英國與澳洲分別最快2020年代後期及2020年代完結前，各自在國內建造AUKUS級攻擊核潛艇，預計首艦分別2030年代後期及2040年代初期交付。

北領地添援B52H設施 與此同時，美國空軍繼去年被澳洲廣播公司披露，計劃2026年下半年前在北領地達爾文以南的廷達爾空軍基地，興建永久設施支援部署最多6架可以投射核武的B52H戰略轟炸機後，澳洲廣播公司上周五引述美國預算及採購文件指，美國空軍將在達爾文設立「中隊作戰設施」，主要用作維修、任務策劃、情報、機組人員簡報，同時在達爾文空軍基地建造一個停機坪，預料開支達2.84億美元（約22.1億港元）。

除了上述建設項目外，美國已經斥資2.7億美元（約21億港元）在達爾文主要港口附近建設11個巨型飛機燃料罐，容許美方從澳洲北部展開大規模演習及行動，反映該地區的戰略重要性日益提高。分析認為，日本沖繩及關島位處中國巡航導彈及彈道導彈的打擊範圍，在這個「殺傷區」外的澳洲組織及部署兵力是合符戰略邏輯。本報綜合報道

美國在澳洲達爾文附近建設巨型飛機燃料罐；圖為構想圖。 美國在澳洲主要軍事部署 美國B52H戰略轟炸機（上）與澳洲F18F戰機（下）在「護身軍刀」演習期間飛越北領地。 美國攻擊核潛艇北卡羅萊納號（左下）在印度洋參與「護身軍刀」演習。