陝西漢婚變 殺同村妻及岳母

張先生上周二憶述案發經過，其妹夫疑因離婚一事遷怒妻子一家，案發當晚10時許闖入其家中，從廚房拿出菜刀先斬傷其母和他的兒子。其子之後扮死，並在妹夫離開後報警。警方到場後把二人送院，其母傷重不治，其子手指被斬斷。當晚約10時16分，張妹下班回家看到家中出事，欲進內查看，卻被現場警員阻止。張妹之後離家不到10分鐘，便在距離家門不到20米的地方遭丈夫殺害。

張先生指妹夫是同村人，警員明知兇手是其妹夫，卻不保護其妹，也不讓她進家門，直接導致她在家門外被殺，警方需對其妹的死負上責任。更令他想不到的是，案發後其妹的屍體迅速被火化，家人也來不及看其最後一面。張先生不滿，家屬都沒簽字，警方私自處置妹妹的遺體。內地傳媒上周二分別致電綏德縣公安局刑警大隊以及縣公安局警務督察，工作人員僅回覆案情不便透露或不知此事，將調查了解。