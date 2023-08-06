高校就業數據造假 教育部零容忍嚴查

國家教育部近日派出多個工作組赴各省開展專項核查，嚴查大專院校畢業生就業數據弄虛作假，要求各地各院校嚴守就業數據真實準確底線，嚴格審核每位畢業生的就業材料，重點核查靈活就業等相關數據，以「零容忍」的態度嚴肅查處就業違規行為。

教育部上周五在官網發文表示，工作組通過檢查就業數據自查清單、核對自查報告、抽查相關就業佐證材料，結合有關問題舉報線索和存疑訊息，逐一開展調查核實和現場約談，對核查發現的問題，要求地方和院校立查立改、及時糾正；對經核實存在虛假簽約、虛假證明等違規行為的，責成有關部門依規依紀嚴肅處理，並追究相關高校和人員責任。

要求執行四不准三不得規定 教育部要求各地各院校要嚴格執行就業工作「四不准」、「三不得」規定，即不准以任何方式強迫畢業生簽訂就業協議和勞動合同；不准將畢業證書、學位證書發放與畢業生簽約掛鈎；不准以戶檔託管為由勸說畢業生簽訂虛假就業協議；不准將畢業生頂崗實習、見習證明材料作為就業證明材料；不得不切實際向院校和學院提去向落實率具體指標；不得層層加碼向輔導員攤派就業任務；不得將單一的去向落實率指標與就業工作人員或者輔導員的績效考核、評優等掛鈎。

教育部和各省級高校畢業生就業主管部門已開通監督舉報電話和郵箱，接受就業違規問題舉報。對相關舉報訊息，督促各地逐條核實，舉報一個、查處一個。教育部已提醒應屆畢業生及時登錄全國高校畢業生畢業去向登記系統，確認本人畢業去向訊息。教育部本月起將委託國家統計局和第三方調查機構，在全國抽樣調查應屆高校畢業生去向落實情況。

此外，教育部將繼續督促各地各高校嚴格落實就業監測工作要求，實事求是、規範有序推進就業工作，嚴防就業數據失真。同時，指導各地各高校持續為離校未就業畢業生提供不斷線就業服務，並會同人社部門幫助未就業畢業生盡早就業。本報綜合報道