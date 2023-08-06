台男受訓傷脊髓 消防署須賠124萬

當地傳媒上周五報道，朱男通過公務員考試後到消防署訓練中心報到，參加為期3周的消防特考班預備教育。法院判決指出，訓練中心教育區隊長當年指示朱男與其他受訓學員進行「堆疊訓練」時，每人需要把雙腿置在其後方學員的肩膀及背部，全員以雙手撐起身體至與地面平行。前方學員疑因體力不支摔倒在地，但雙腿仍然放在朱男的頭頸部位置，導致他受傷送院。