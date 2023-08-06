台媒指大陸藉地下錢莊滲透部隊

【本報綜合報道】台灣傳媒上周五報道，中國大陸近日利用地下錢莊向現役或退役台灣軍人招手，以資金周轉為由滲透部隊，獲取軍事機密等訊息；又指陸方情報機關結合台灣黑道，在軍營周邊發展共諜組織，應該嚴加查緝已經被對岸吸收的地下錢莊及其背後黑道勢力。

台灣官員透露，台軍部分士兵因各種理由負債、身陷賭博惡習，容易遭黑道經營的地下錢莊威逼利誘。中國大陸情報機關看準這個滲透缺口，結合台灣黑道發展在地協力組織，短期內不可能因為少數案件曝光而消退。台灣軍中安全單位應該加強宣導、擴大偵監，掌握士兵的財務狀況，預防於先並查緝已經成為中國大陸在台協力組織的地下錢莊，以及在背後接受對岸指揮的黑道勢力。

涉退伍及現役軍人 報道提到台軍向地下錢莊借錢欠債，進而滋生事端或被利用的案例並不罕見，例如退伍軍人兼扯鈴教練魯紀賢等人懷疑受中國大陸軍情單位指示，在台灣發展組織勾結地下錢莊吸收軍人當間諜，上月由台北地檢署聲押禁見，檢調發現該案也有海巡署士兵被吸收。

上述台灣官員又質疑，早前叛逃到中國大陸廈門的金門二膽陳姓上兵，先前傳出積欠了地下錢莊龐大的債務，逃兵是為了躲債，「還是有人指使他？」