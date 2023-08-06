暴雨釀1死4失蹤 包括常務副市長

【本報綜合報道】受風暴「杜蘇芮」殘餘水氣北上和亞熱帶高氣壓後部切變共同影響，吉林省北部大範圍強降雨。舒蘭市上周二夜間起持續降雨，多個村鎮洪水漫灌。截至上周五晚上一人遇難及4人失蹤。舒蘭市委宣傳部工作人員證實，失蹤者包括一名常務副市長，一名副市長與其他工作人員。

截至上周五下午3時，舒蘭市平均降雨量111.7毫米。其中永勝林場降雨量489毫米，歷史最大值只有103.6毫米，另有9個站點降雨量達到歷史極值的兩倍至4倍。上周四晚上7時，金馬鎮錄得每小時95.7毫米降雨量，舒蘭市防汛指揮部將防汛應急響應級別升至一級，並成立搶險、保供等8個工作組展開搶險救災工作。省市增援力量也抵達當地開展工作。為了應對本輪強降雨，舒蘭市陸續疏散受災群眾14,380人。目前，此輪災情造成7個鄉鎮、13.4萬人受災，經濟損失正在統計中。