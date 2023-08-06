黑龍江汛情嚴重 尚志市停學停工

九江村曾失聯兩日

尚志市居民秦女士表示，受災最嚴重的九江村九興屯和二道橋屯有大量房屋被水淹沒，停水、停電、沒食物，一些老弱病殘者無法離開，藥也運不進去。當地沒信號，外界無法得知村裏情況。一面坡鎮政府人員稱，因為雨勢較大，運送物資有困難。市委宣傳部昨天表示，鎮黨委和村幹部有序組織九興屯和二道橋子屯村民疏散到未受災的九江村主屯村部集中安置，通過幹部向當地運送物資，並在村外高地有訊號地段由專人負責傳遞訊息，目前通訊仍然搶修中。