黑龍江汛情嚴重 尚志市停學停工
【本報綜合報道】黑龍江省近日持續暴雨，尚志市強降雨自1957年以來最大，居民上周五指一面坡鎮九江村整條村已經失聯兩天，翌日上午才恢復通車。國家減災委、應急管理部啟動國家Ⅳ級救災應急響應，並派出工作組赴災區實地查看災情；市政府防汛抗旱指揮部宣布，昨天全市停課、停工、停產、停運、停業一天。
九江村曾失聯兩日
尚志市居民秦女士表示，受災最嚴重的九江村九興屯和二道橋屯有大量房屋被水淹沒，停水、停電、沒食物，一些老弱病殘者無法離開，藥也運不進去。當地沒信號，外界無法得知村裏情況。一面坡鎮政府人員稱，因為雨勢較大，運送物資有困難。市委宣傳部昨天表示，鎮黨委和村幹部有序組織九興屯和二道橋子屯村民疏散到未受災的九江村主屯村部集中安置，通過幹部向當地運送物資，並在村外高地有訊號地段由專人負責傳遞訊息，目前通訊仍然搶修中。
市政府防汛抗旱指揮部表示，當地雨情、汛情、風險、災害情況異常複雜，形勢十分嚴峻，已經超過百年一遇級別。除了保障民生的公共服務單位外，其他各類企業、經營場所昨天全部停工停業。幼兒園、中小學校、暑假培訓機構全部停課，公共交通線路停止營運。截至昨天上午8時，黑龍江全省25條河超警戒水位，其中5條超保證水位；全省46座大中小型水庫超汛限運行。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：