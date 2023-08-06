涿州主城區水退 當局大面積消毒

截至上周五下午4時，涿州城區受影響的社區已經通過正式供電、應急發電機臨時供電等方式，恢復供電逾70%。同日傍晚6時，涿州市主城區橋下積水全部排完，大部分道路積水處置完畢。同晚8時，城區居民生活用水用電難題獲得緩解，市區道路基本正常通行。

河北全省截至上周五上午8時累計投入近50萬人次，調動的物資價值1.5億元人民幣（約1.65億港元），疏散群眾逾154萬人，其中蓄滯洪區疏散逾96萬人。單在涿州市便派出6,913人參與救援，投入舟艇1,380艘，車輛裝備1,545輛，直升機4架，衞星通訊及物資投運無人機12架。廊坊、衡水、保定3市保持I級應急響應，滄州、邢台、定州3市保持Ⅱ級應急響應，雄安新區調整為Ⅲ級應急響應，石家莊、張家口、唐山3市保持Ⅳ級應急響應。另一方面，保定市累計死亡人數由4人增至10人。