河南洪災後重建 揭官商層層欺騙

截留資金 虛報完工 質量不達標 河南省兩年前夏天經歷罕見特大暴雨，引發嚴重洪澇災害，其中鄭州市遭受重創，全省一共錄得398人死亡及失蹤，直接經濟損失達到1,200.6億元（人民幣‧下同，約1,308.7億港元）。內媒昨天報道，河南省審計廳日前發布一份財務報告，披露災後重建審計情況，同時揭發存在截留資金及虛報完工等問題。

2021年7月17日至23日，河南遭遇歷史罕見特大暴雨，其中鄭州情況最為嚴峻，直接經濟損失達到409億元（約455.8億港元），佔全省34.1%。此後，河南省審計廳連續兩年針對省內災後恢復重建情況開展全覆蓋、穿透式跟蹤審計，重點審計44個極重受災縣，至上月28日發布《關於2022年度省級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》（下稱《報告》）。

《報告》發現，河南重建出現4個主要問題，首先是淇縣等9個縣及一戶省屬企業4.05億元（約4.4億港元）災後恢復重建資金使用不合規，例如衞輝等兩個縣融資平台公司截留災後恢復重建資金超過3,091萬元（約3,369.2萬港元）。

其次是博愛等24個市縣162個項目推進緩慢，涉及計劃投資額31.27億元（約34.1億港元），潢川等4個市縣虛報22個項目開工或完工情況，涉及計劃投資額達到12.83億元（約14億港元），而新密等4個市縣則多報15個項目投資完成額4.32億元（約4.7億港元）。

違規獲取重建資金 此外，《報告》亦提到信陽等9個市縣24個項目未經驗收即交付使用，涉及投資完成額5.63億元（約6.1億港元），正陽等73個縣242個項目建成後，存在工程質量不達標等問題，涉及計劃投資額33.46億元（約36.5億港元）。最後，浚縣等3個縣3個非受災項目違規獲取重建資金，達到3.75億元（約4.1億港元）。

內媒稱重建家園災後重建資金出現問題，損失的是國家，痛心的是百姓，國家及老百姓金錢用途須明明白白，須一查上述問題到底。本報綜合報道