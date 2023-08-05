美國收割全世界 歐倡自主保利益

歐洲國家不少政黨及其支持者、專家學者等開始疑問，是否美國霸權主義政府在有策略地以俄烏戰爭獲利，並使歐洲陷於貧窮及社會紛亂？

有分析指出，今天嚴重困擾歐洲的俄烏戰爭，就是由美國國務院國務次卿努蘭這個超級鷹派、極度仇俄的新保守主義人物及其同道所主導發展出來的。這夥人深信要把21世紀維持為美國世紀，置美國經濟利益及軍事力量高於一切，甚至犧牲歐洲夥伴國的利益。

歐洲有報章報道，不少法國人開始付不起錢吃鵝肝醬及喝紅酒；西班牙人要節省用橄欖油；芬蘭人也要在風勢大時才享受較平價的風力發電的桑拿；德國人的基本食品如肉及奶品消費創30年新低，他們以往講究的貴價有機食物也無人問津；連意大利經濟發展部部長也要在5月召開緊急會議，探討及處理意大利粉價格急升問題。

極右政治力量擴張 歐洲和美國15年前各自佔全球消費的25%，如今美國佔28%，但歐洲下降至18%。根據經濟合作與發展組織的數字，自2019年，歐洲私人消費下降1%，美國則升了9%；德國薪金扣除通脹等因素實質下降3%，西班牙及意大利下降3.5%，希臘下降達6%，但美國就上升了6%。

面對高通脹及經濟衰退，歐洲的政治趨勢是極右派擴張，剛過去的希臘及西班牙大選，右派是勝利者，西班牙的左翼社會黨派失去了政府控制權。德國方面，極右另類選擇黨的民意支持度已上升至第二位，超過中間偏左的社會民主黨。

像德國另類選擇黨或法國勒龐所代表的極右政治力量，跟那些中間偏右政黨有明顯分別，它們的選民正正是來自過去中間派以及從不關心政治的小中產，因為歐洲處於疫情、戰爭、經濟、難民及氣候「多元危機」的威脅下，他們生活變差而要求改善和變革，他們完全沒有法西斯或反共的流氓暴力政治性格，相反，他們反戰及反傳統執政的左或右中間派的精英黨派。他們強烈的民族主義及傳統歐洲基督教文化價值和身份認同，使他們反對美國世俗化的享樂及消費主義文化，也反對歐美高度個人主義，使社會縱容毒品及宣揚LGBT開放不設私隱的社會價值觀。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻