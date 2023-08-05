兩岸國際

狐狸幼崽匿浴室
英國蘇格蘭愛丁堡一戶人家近日在浴室中發現一隻狐狸幼崽，在動物救援人員的幫助下，成功將牠送回野外。牠被發現時看起來很害怕，但沒有受傷，推斷是在白天的某個時候從敞開的門進入屋內。
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