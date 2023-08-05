黎巴嫩17歲足球迷 一分鐘辨70隊徽

【本報綜合報道】黎巴嫩一名17歲的足球迷能在一分鐘內，透過隊徽識別70家球會，創下健力士世界紀錄。

破印度挑戰者36隊紀錄 球迷道伊（Hassan Dawy）在位於黎巴嫩首都貝魯特的學校接受挑戰，辨認幻燈片上的世界各地聯賽球會隊徽，包括巴西甲組聯賽、美職聯及歐洲球會。任何印有球會名稱或縮寫詞都會遮住，加上須說出球會全名，難度非常高。道伊的速度之快能在每秒說出超過一家球會名稱，打破2021年由一名印度人創下說出36家球會的紀錄，速度幾乎是後者兩倍。

道伊從小就喜歡足球，最喜歡德甲班霸拜仁慕尼黑。在參與今次挑戰前，道伊每天至少練習一小時，令他有信心記住每支球會隊徽。他建議他人如果想要打破世界紀錄，最主要是保持紀律，好事發生時抑制住興奮情緒，直到完全達成目標，這樣就不會很快失去興趣，特別是因為打破紀錄是一個非常漫長的過程。他呼籲將挑戰世界紀錄視為一次旅程，而不是終點，並在不斷努力的同時從頭到尾享受其中。

道伊過去曾創造過兩項與記憶相關的紀錄，後來被其他人打破，分別是在一分鐘內最快識別所有國旗和最多貨幣。為挑戰最快識別所有國旗紀錄，他幾乎花了整個夏天的時間練習。他笑稱相對於自己之前的紀錄，今次挑戰對他來說相當順利。