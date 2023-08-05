敍利亞西北部衝突 IS領袖身亡

【本報綜合報道】回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）在周四作出宣布，領袖侯賽因（Abu al-Husain al-Husaini al-Quraishi）死於敍利亞西北部的衝突，並公布組織的第5名首腦人選。

土耳其曾稱殺侯賽因 IS發言人在即時通訊軟件頻道發布預錄訊息，稱侯賽因在敍利亞伊德利卜省與另一回教武裝組織「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham）發生直接衝突後被殺，但沒有說明侯賽因的死亡時間。發言人也宣布哈夫桑（Abi Hafsan al-Hashimi al-Qurashi）成為侯賽因的繼任人。

土耳其總統埃爾多安今年4月宣稱，該國情報部隊在敍利亞的行動殺死侯賽因，該國媒體發布一座在田地中被柵欄圍起的建築物照片，聲稱它位於阿勒頗省阿夫林區，是侯賽因的藏身處。

IS發言人於周四聲稱，是控制伊德利卜省部分地區的沙姆解放組織殺死領袖侯賽因，並且把屍體交給土耳其一方，指摘沙姆解放組織為土耳其的利益服務。