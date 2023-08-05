尼日爾總統撰文 籲美助遏政變

巴祖姆

【本報綜合報道】尼日爾上月26日爆發軍事政變，總統巴祖姆被罷免及扣押。美國《華盛頓郵報》周四刊登巴祖姆的署名文章，他指自己以人質身份撰文，指今次政變一旦成功，將對世界造成毀滅性後果，呼籲美國及國際社會協助恢復憲法秩序。

文章題為《尼日爾總統：我的國家正在受襲而我被扣押為人質》，巴祖姆指軍方試圖推翻國家的民主，政府透過2021年的選舉掌權，必須反對任何推翻合法政府的企圖，策劃政變者錯誤地宣稱目的是保護國家，事實是尼日爾的安全情況比鄰國馬里和布基納法索好得多，兩國不是加強自身能力解決安全問題，而是剝削民眾權利和尊嚴，僱用犯罪的俄羅斯瓦格納集團等僱傭兵。

巴祖姆寫道，在政變策劃者及地區盟友的公開邀請下，整個薩哈拉中部地區可能通過瓦格納集團落入俄羅斯的影響；博科聖地等恐怖組織必將利用尼日爾的不穩定局勢，以尼日爾為襲擊鄰國的集結地，破壞世界各地的和平、安全和自由，並加大力度對年輕人進行灌輸反西方的仇恨思想。

他敦促美國政府和國際社會幫助尼日爾恢復憲法秩序，尼日爾民眾不會忘記在歷史關鍵時刻獲得的支持。

尼日利亞軍隊邊境集結 另外，尼日爾以軍人為首的國家國土保衞委員會周四宣布，中止與前宗主國法國的軍事協議，不再容許法軍在當地部署1,500名士兵。西非國家經濟共同體日前警告，巴祖姆須周五前恢復權力，否則軍事介入。尼日爾鄰國尼日利亞的軍隊向邊境集結，又派代表團往尼日爾斡旋，並向支持尼日爾政變的阿爾及利亞及利比亞派代表團。