商船中東過航 美擬派兵護送 制伊朗

美國持續向中東地區增兵之際，五角大樓考慮破天荒向過航戰略航道霍爾木茲海峽的商船派駐武裝人員，防止被伊朗扣押及騷擾，確保航行自由。惟此舉意味美方投放更多兵力到區內，分散應對歐洲及印太兩個地區的軍事資源。

美國傳媒在周四引述知情美方官員報道，當局尚未作出最終的決定，美國軍事官員繼續與波斯灣地區的阿拉伯國家盟友商討。只有在相關商船提出要求下，美國才派遣來自海軍陸戰隊及海軍的武裝人員登船，但任何部署都需要商船註冊國家的批准；直至目前為止，尚未有任何商船向美方提出請求，估計需要一段時間才能夠成事。

美國指控伊朗近年多次在波斯灣、阿曼灣以及連接上述兩個海域的霍爾木茲海峽，強行扣押以及騷擾油輪在內等商船。由於全球有兩成原油的運輸通過霍爾木茲海峽，美國軍方近期派遣兵力加強巡邏，包括空軍A10攻擊機、F16戰機、F35A隱形戰機，以及海軍P8海上巡邏機及神盾驅逐艦斯特蒂姆號、麥克福爾號、托馬斯‧哈德納號。

1988年，美國與伊朗爆發第二次世界大戰以來美方最大規模海戰「油輪戰爭」時，沒有派遣武裝人員登上商船提供保護。一旦今次成事，武裝人員來自兩棲攻擊艦巴丹號及船塢登陸艦卡特‧霍爾號，以及隨行具備特種作戰能力的第26海軍陸戰隊遠征隊。這兩艘軍艦於周三至周四停靠希臘蘇達灣，之後將南下通過埃及蘇彝士運河。

分散應對歐洲印太軍事資源 分析認為，美國軍方向商船派遣武裝人員護航可以阻嚇伊朗，但亦增加雙方爆發軍事衝突的風險。此外，美國近年把戰略重心放在印太地區反制中國軍事威脅，去年開始又要集中應對俄羅斯侵略烏克蘭後的歐洲局勢。如今中東局勢再度升溫，美方不得不在有限的軍事資源下抽調兵力到區內，變相同時陷入「三條戰線」的局面。本報綜合報道

美國P8海上巡邏機在波斯灣上空巡邏。 中東地區主要戰略航道