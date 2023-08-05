圖推翻大選結果 特朗普拒認罪

【本報綜合報道】美國前總統特朗普涉嫌企圖推翻2020年總統選舉結果，周二被控串謀欺詐美國、串謀妨礙官方程序、妨礙及企圖妨礙官方程序、串謀妨礙權利。他周四在首都華盛頓的法院提堂，否認全部控罪；又稱這是迫害在共和黨初選以非常、非常多票數領先，以及大幅領先總統拜登的人。

提堂27分鐘 准保釋 負責調查本案的特別檢察官史密斯（Jack Smith）辦公室的檢察官，沒有向法官尋求對特朗普進行審前拘留；特朗普在非常少的條件下獲准保釋，其中包括除非通過律師，否則不得與任何已知的案件證人交流。特朗普宣誓遵守保釋條件，簽署同意遵守條件的文件後便離開法庭。提堂過程歷時約27分鐘。

在登上返回新澤西州貝德明斯特寓所的飛機前，特朗普向記者說：「這對美國來說是非常悲傷的一天。開車穿過華盛頓特區，看到骯髒、腐爛（的東西）和所有破爛的建築物、牆壁和塗鴉，這也是非常令人難過的。這不是我之前離開的地方，這是一件非常悲傷的事情。」

特朗普