中方將派員出席沙特會議

李 輝

【本報綜合報道】中國外交部昨日宣布，應沙特阿拉伯邀請，中國政府歐亞事務特別代表李輝將赴吉達出席烏克蘭問題國際會議。中國常駐聯合國代表張軍周四在美國紐約出席安理會衝突與糧食安全問題高級別公開辯論會，表示糧食不安全本質上是全球範圍內發展不充分不平衡的結果，中國積極為維護國際糧食安全作出貢獻。

糧食安全須樹立共同理念 張軍在會上表示，糧食危機與其他傳統與非傳統的安全問題相互交織，沒有國際社會的共同安全，就很難有持久的糧食安全。國際社會要牢固樹立共同安全理念，堅決反對單邊制裁、脫鈎斷鏈、破壞市場秩序、打壓別國企業等行為，中方敦促有關國家立即停止這類既缺乏法律事實依據、亦有違公平正義的做法。

張軍又說，發達國家應該取消不合理的農業補貼，採取負責任貨幣政策，減少輸入性通脹、匯率波動等因素對發展中國家糧食安全的衝擊。糧食危機的最大受害者無一例外都是發展中國家，這與長期以來不公正、不合理的糧食生產貿易體系和國際治理體系密切相關。國際社會要以今年9月可持續發展目標峰會和明年未來峰會為契機，從制度、規則層面完善國際糧農治理。