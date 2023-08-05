紐倡增軍費 應對中西戰略競爭

【本報綜合報道】新西蘭政府昨日公布《國防政策檢討》首兩份文件以及首份《國家安全戰略》，指出新西蘭面對數十年來最具挑戰性的戰略環境，軍隊無能力應對未來挑戰，西方與中俄的戰略競爭和氣候變化是兩大原則性挑戰，新西蘭需要增加國防開支和加強與印太國家的關係應對。

稱中方行為挑戰國際慣例 《國防政策檢討》文件認為，新西蘭軍隊受訓練人員的保留率低，設備舊，不適合應對未來挑戰，短期而言需加大投資穩定部隊符合現時需要。《國家安全戰略》提到中國，直指中國愈來愈強大，正在運用所有國家力量工具挑戰現有國際規則和慣例。

新西蘭國防部長利特爾表示，中國與太平洋國家建立關係並試圖獲得獨有權利，引起區內關注，新西蘭明白中方提供機會，但其行為的性質和與世界各國的接觸構成威脅。

新西蘭總理希普金斯表示，本土和國際安全環境改變，軍方的準備度亦需轉變，新出現的威脅不需要全新外交政策回應，獨立立場、針對性投資、加強與盟友的關係可以讓新西蘭佔上風。