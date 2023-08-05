烏無人艇爆炸冒煙 俄指圖襲黑海基地

【本報綜合報道】俄羅斯國防部昨日表示，烏克蘭無人艇試圖攻擊克拉斯諾達爾邊疆區黑海港口新羅西斯克附近的俄羅斯海軍基地，俄方摧毀無人艇。網上流傳烏軍無人艇攻擊俄軍大型登陸艦奧列涅戈爾斯克‧戈爾尼加號的片段，該艦受損傾側。

俄羅斯國防部指烏克蘭派出兩艘無人艇，俄軍巡邏艇發現後摧毀它們。網上流傳情況可見，疑似俄軍巡邏艇開火擊中新羅西斯克海域的不明物體，沿岸不遠處發生爆炸，之後有濃煙冒出，多地均聽到爆炸聲。克拉斯諾達爾邊疆區應急部門證實接獲爆炸通報，並已經通知安全部門。

烏克蘭傳媒公開無人艇攻擊奧列涅戈爾斯克‧戈爾尼加號的影片，顯示無人艇駛近並撞向一艘軍艦。

烏克蘭國家安全局知情人士指，無人艇搭載450公斤炸藥；一名前俄羅斯海軍軍官在Twitter上傳的照片可見，奧列涅戈爾斯克‧戈爾尼加號的左舷位置似乎嚴重受損，艦身向左傾斜超過40度至50度，現場有兩艘拖船拖曳該艦。

俄今年徵逾23萬新兵 另一方面，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫周四表示，今年初以來徵召超過23.1萬名新兵。總統普京去年9月宣布進行局部軍事動員，是該國自二次大戰以來首次軍事動員，但沒有公開徵兵人數目標，外界估計可能試圖招募40萬名志願兵。