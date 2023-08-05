南韓商場隨機斬人案 網絡醞釀模仿警嚴防

南韓京畿道城南市百貨公司周四發生隨機斬人事件，當局證實14人受傷，其中12人傷勢嚴重；男疑犯落網後向警方供稱「意義不明」的供詞，警方正在調查其精神狀態。網上事後出現至少13則模仿犯罪威脅貼文，有兩則威脅在城南市盆唐區地鐵站斬人，另外11則威脅在首爾行兇；警方加派人手巡邏相關地點。

被捕疑犯姓崔，案情指他周四傍晚先開車撞上位於地鐵水仁‧盆唐線書峴站的百貨公司外行人路，造成5人受傷，之後落車進入百貨公司內刺傷9人。京畿道消防災難本部指，傷者年齡介乎20多歲到70多歲，被刺傷者中有8人重傷、一人輕傷，多為腹部、腰部等被刺傷；被車撞傷的人中有4人重傷、一人輕傷。消防部門昨早指，兩名重傷患者情況危急，有腦損傷甚至腦死亡風險。她們分別是一名20多歲女子，處於昏迷狀態；另一名60多歲婦人被車撞後一度心跳停止，送院後恢復心跳。

疑犯語意不明 查精神狀態 另一方面，當地傳媒引述警方消息報道，23歲疑犯案發時駕駛的私家車，是他登記在父母名下。他被捕後向警方反覆供稱，「很久之前就開始受到不明組織僱用殺人」、「想將不義之事公諸大眾」、「不明組織想買兇殺死我」等意義不明的供詞。初步檢驗結果顯示，未發現疑犯有使用毒品，也並未飲酒。警方將委託國立科學搜查研究院，進一步分析疑犯的毛髮樣本，同時調查其病歷，以確認他的精神狀態。

屢現殺人預告 警巡地鐵站 警方指周四晚上6時40分左右，網上出現第一則模仿犯罪威脅貼文，發文者稱昨晚6時至10時在水仁‧盆唐線沿線梧里站隨機斬人，「殺盡可能多的人」；又指挑選該站是前女友住在該區，自己無生存意欲。同日晚上7時09分出現第二則貼文，發文者附上武器照片，威脅翌日在水仁‧盆唐線沿線書峴站用刀捅20名男性。梧里站和書峴站位於盆唐區，警方派員到上述兩站及區內另外兩個地鐵站戒備。

警方昨日發現多則威脅在首爾行兇的貼文，兩則前一天發布，一則揚言昨早在首爾地鐵蠶室站殺20人，另一則聲言昨晚10時在水仁‧盆唐線沿線漢堤站斬人。警方派員到蠶室站所在松坡區蠶室洞、漢堤站所在首爾江南區大峙洞附近搜查。本報綜合報道