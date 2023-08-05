傳華海軍航空兵轉移至空軍

報告指中國海軍今年初起，把戰機、轟炸機、雷達、防空及航空站等海軍航空兵部隊轉至空軍，包括3個戰機旅、兩個轟炸機團、3個雷達旅、3個防空旅和數個航空站。這是實現空基海上打擊能力的聯合作戰指揮中心現代化一部分，為整合戰區空軍的所有防禦性空中行動，有助建立一支成熟的航空母艦艦載機部隊；亦為空軍提供關鍵能力，過去隸屬海軍的轟6轟炸機讓空軍建立更多攜帶核武的轟炸機機隊。

殲20量產 料每年製百架

另一方面，網上政治刊物《外交家》周二發表有關解放軍殲20隱形戰機的分析員文章，指其生產數量估計在200架至250架之間，去年可能已經交付約70架，年產量至今年底可能接近100架，並且明年輕易達到年產100架。文章認為，這款中國隱形戰機的產量已經超過美國F22隱形戰機的187架，過去預測這一產量在2027年前不會發生，但解放軍提早4年達到目標。值得留意的是，美國已經不再生產F22隱形戰機。