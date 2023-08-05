美4神盾驅逐艦延長服役期

【本報綜合報道】阿利‧伯克級神盾驅逐艦是美國海軍主力水面作戰艦艇，軍方繼續建造該級最新型的第III批次艦艇之際，周四宣布其中4艘屬於最舊批次的驅逐艦，延長服役年限4年至5年，超出原本設計的35年，它們均具備彈道導彈防禦能力。

美國海軍在聲明表示，以維珍尼亞州諾福克海軍基地為母港的拉梅奇號、以日本神奈川縣橫須賀海軍基地為母港的本福德號，延長服役年限5年至分別2035財政年度及2036財政年度。派駐諾福克海軍基地的米徹爾號及派駐橫須賀海軍基地的米利厄斯號，延長服役年限4年至分別2034財政年度及2035財政年度。

今年3月，阿利‧伯克級首艦、1991年起服役的阿利‧伯克號，延長服役年限5年至2031年財政年度。

可攔截彈道導彈 上述阿利‧伯克級神盾驅逐艦均升級配備神盾基線9作戰系統，可以攔截彈道導彈及高超音速武器。美國海軍解釋，米徹爾號與米利厄斯號沒有延長服役年限至5年，是因為此舉需要兩艦在船塢大修一年，這不是審慎使用資源的做法。美國有73艘阿利‧伯克級神盾驅逐艦服役，每艘搭載防空導彈、陸攻巡航導彈、反艦導彈、反潛火箭、魚雷，國防部周二宣布向兩間船廠授予合約，建造9艘第III批次驅逐艦。