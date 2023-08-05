意國擬退一帶一路 中方：被惡意炒作

【本報綜合報道】意大利考慮不再續簽與中國共建「一帶一路」經濟倡議合作文件。中國外交部昨日回應時批評，一些勢力持續惡意炒作，將中國與意大利共建一帶一路文化交流和經貿合作政治化，干擾合作、製造割裂，是逆歷史潮流而動，損人不利己。

雙邊貿易額 5年增42% 中國外交部表示，中意共建「一帶一路」合作是兩國基於歷史文化淵源和現實發展需要作出的正確選擇，極大激發雙方合作熱情和潛力，5年來雙邊貿易額增長42%。中方提出「一帶一路」倡議10年來，與150多個國家和30多個國際組織簽署200餘份合作文件，在全球拉動近萬億美元投資規模。中方願與共建國家一道推動「一帶一路」高質量發展，為促進全球可持續發展和不同文明交流互鑑繼續作出更大貢獻。

台灣傳媒評論指，若意大利放棄「一帶一路」，台灣將鬆一口氣，因有助減少中國大陸對中歐供應鏈的控制。與此同時，意大利與台灣之間的外交和非政治關係升溫，增加台灣的國際地位和影響力，但意大利亦致力減少中國大陸經濟報復的風險。