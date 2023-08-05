華修訂反間諜法 斥境外媒體抹黑
【本報綜合報道】針對外界對中國內地修訂《反間諜法》的擔憂，中國國家安全部昨日表示，修法是為了維護國家安全的需要，其規定公開透明、清楚明確，批評個別境外媒體渲染會影響投資營商環境甚至惡意曲解，攻擊抹黑內地正常立法活動。
「世界各國通行做法」
中國國安部有關部門負責人昨日在微信公眾號發文，表示加強反間諜工作、維護本國國家安全，是世界各國的通行做法，中方今次修法目的是防範、制止、懲治間諜情報機關實施的各種間諜違法犯罪活動，不針對在中國合法經營、投資、從業的公司及其人員。境外媒體把中國依法調查處理間諜活動，與國家、企業、人員之間正常交流合作掛鈎，是對《反間諜法》的誤讀。
負責人又稱，《反間諜法》對反間諜工作原則、間諜行為定義、調查處置的條件和程序、法律保障監督等都作出明確規定。境外媒體關注「為境外竊取、刺探、收買、非法提供其他關係國家安全和利益的文件、數據、資料、物品」的界定問題，負責人指這一界定的前提是非法行為，對遵守中國法律、提供正常商業服務的公司及其人員，並不受本條約束。
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