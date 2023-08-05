華修訂反間諜法 斥境外媒體抹黑

「世界各國通行做法」

中國國安部有關部門負責人昨日在微信公眾號發文，表示加強反間諜工作、維護本國國家安全，是世界各國的通行做法，中方今次修法目的是防範、制止、懲治間諜情報機關實施的各種間諜違法犯罪活動，不針對在中國合法經營、投資、從業的公司及其人員。境外媒體把中國依法調查處理間諜活動，與國家、企業、人員之間正常交流合作掛鈎，是對《反間諜法》的誤讀。