布林肯邀王毅訪美 京：願意保溝通

【本報綜合報道】美國國務院周二表示，美國國務卿布林肯已經正式邀請再度出任中國外交部長的中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅訪問美國。布林肯周四表示，美方尚未收到中方對有關邀請的回覆；就王毅未來可能訪問美國一事，中國外交部周四回應英國傳媒查詢時稱，「願意與美國保持溝通」，但沒有進一步說明。

白宮高層倡美日台建協調機制 在紐約聯合國總部出席會議的布林肯表示，美方希望中方積極回應邀請，又稱期待王毅訪問美國，希望有機會與對方見面，繼續他早前訪問時北京所進行的重要對話。他又說，美國和中國都有義務負責任地管理兩國關係，而這首先要從對話開始。

一旦王毅落實訪美，將與布林肯討論台灣在內等議題。白宮國家安全委員會前東亞事務主任約翰斯頓（Christopher Johnstone）認為，美國、日本、台灣應該盡快建立三邊協調機制，聚焦事前決定由誰負責軍事行動和撤離平民等事務，等到危機爆發才建立是太遲；美國對日本在自衞以外的角色抱有極高期待，包括防衞台灣。

白宮上月28日宣布向台灣提供3.45億美元（約27億港元）軍事援助，引起中國大陸嚴厲反對。北韓外務省中國事務司司長孟永林昨日發表聲明，批評美國對台軍援計劃將區域緊張局勢推向「另一個戰爭的引爆點」，明目張膽地違反一個中國原則。