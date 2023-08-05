諜影曝光 涉軍事敏感資訊售中方 美兩華裔水兵落網

美國司法部周四宣布，美國海軍兩名華裔水兵因涉嫌向中國提供敏感軍事訊息被捕，涉及美方軍艦多個系統等關鍵技術、軍艦位置、演習規模等資料。當局強調繼續使用一切手段，反擊來自中國及其他不利美方國家安全的威脅。

被告是22歲男子魏金超（Jinchao Wei，音譯）及26歲男子趙文恆（Wenheng Zhao，音譯），周三分別在加州聖迭戈海軍基地及加州蒙特雷帕克被捕。案情指，在美國海軍兩棲攻擊艦埃塞克斯號服役的魏金超，被控串謀向為中國服務的一名情報官員提供美方國防訊息。埃塞克斯號以聖迭戈海軍基地為母港，被告是艦上一名機械師，他擁有安全權限接觸敏感國防訊息，包括艦艇的武器、推進、海水淡化系統。

提供軍艦照片位置武器情報 起訴書指魏金超去年2月開始與中國一名情報官員聯絡，對方要求提供關於埃塞克斯號及其他美國軍艦的訊息；二人使用加密通訊方式並同意刪除對話紀錄。被告去年3月至今，向中方情報官員提供埃塞克斯號的照片及影片、披露多艘美國軍艦的位置，並描述埃塞克斯號的防禦武器，換取對方數千美元報酬。他去年6月及8月合共交出56份技術及機械手冊，涉及美國軍艦的動力、操舵、升降機等系統及行動。

另一人向中方披露軍演詳情 涉案中國情報官員今年要求魏金超，提供關於埃塞克斯號大修及升級的訊息，特別是涉及改裝飛行甲板的藍圖；又指示他收集沒有公開的美國軍事訊息，同時責備他不要討論二人的關係，以及摧毀任何關於他們的關係性質與活動之證據。

與此同時，魏金超在案發期間成功獲得美國公民身份，起訴書透露他的上線為此表示祝賀。

趙文恆被控受賄向一名假扮海洋經濟研究員的中國情報官員，披露非公開的敏感美國軍事訊息。他在文圖拉縣海軍基地工作並擁有安全權限，涉嫌2021年8月至今年5月向該名中方情報官員提供美國軍事訊息、照片、影片，涉及美國在印太地區的大規模軍事演習，詳細紀錄美國海軍部隊調動、兩棲登陸、海上行動、後勤支援的具體地點及時間，又拍下一個在日本沖繩縣美國軍事基地雷達系統的電路圖及藍圖。

美司法部：倘罪成最高囚20年 根據起訴書指出，中國情報官員向趙文恆給予14,866美元（約11.6萬港元）報酬。美國司法部形容，被告背叛自己作出的保護美國及維護美國憲法之莊嚴宣誓，出賣同袍及國家，一旦罪成面臨最高20年的監禁。

兩名被告住在加州，涉嫌干犯的罪行類似，但不清楚是否有聯繫，也不清楚是否受同一名中國情報官員的招攬或支付報酬。

美國司法部表示，美國海軍在捍衞國家面對所有形式威脅、保護美方在全球各地的價值觀及利益，均有着不可缺少角色，特別是在太平洋地區；又形容兩棲攻擊艦是美國海軍兩棲戰備及遠征打擊能力的基石，有助美國軍隊投射力量及維持展現。本報綜合報道

趙文恆在文圖拉縣海軍基地（圖）工作。 魏金超 趙文恆