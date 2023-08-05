涼山彝族火把節 民宿房價飆9倍

【本報綜合報道】四川省涼山州西昌市政府近日派員調查酒店和民宿等經營情況，並對違規問題進行通報和處罰。涼山州上月20日至本月30日舉行「涼山彝族火把節」，吸引大批遊客前往，令住宿需求大增。惟當地一間民宿趁機漲價938%，涉嫌哄抬價格，有關部門責令改正，或會罰款50萬元（人民幣‧下同，約55萬港元）。

違規可被罰款55萬元 內地傳媒周四報道，西昌市市場秩序綜合整治價格違法專案上月31日召開會議，辦案人員通報涼山州勝恆民宿經營管理有限責任公司價格違法案件調查情況。該民宿在火把節期間的網上訂房價格較以往價格漲幅過大，均超出兩倍至3倍以上；旗下一間名為「清宿花間」的民宿最貴一晚達2,576元（約2,835港元），涉嫌違規，西昌市監局立案調查。

西昌市市場秩序綜合整治組一組組長曹煒表示，該公司涉嫌捏造虛假訊息和哄抬價格，經案審委員會討論通過，現責令改正上述違法行為，並作出行政處罰。當地綜合整治組下一步將對相關違規行為嚴肅處理，確保全市價格市場穩定。