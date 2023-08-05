醫藥器械銷售供回扣 賄款佔企業半數營收

國家衞健委近日聯合國家醫保局在內9大部門聯合召開視像會議，部署展開為期一年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作。內媒周四疏理近一年來公開披露過的10餘宗醫藥領域賄賂案例，發現基本集中在醫藥購銷環節，且行賄方式更為隱秘，如通過會診費、借款等方式行賄。

為貪腐重災區 藥械購銷使用環節一直以來都是滋生腐敗環節的重災區，不少案例都涉及給院方科室或者醫生回扣，例如四川省綿竹市人民醫院前骨科主任黎孝富，任職期間收受配送商所送現金回扣共計41.62萬元（人民幣‧下同，約45.4萬港元），多次安排科室醫生或本人代表科室收受配送商所送現金回扣516.67萬元（約564萬港元）。

通常情況下，藥企會把行賄金額通過各種名目計入銷售費用中。截至目前，醫藥行業銷售費用佔比高企的問題仍然存在。以上市公司為例，有58家藥企去年的銷售費用佔營業收入的比例超過50%，意味着這些公司每賣出兩塊錢的藥品就至少要付出一塊錢的銷售費用，嚴重擠壓企業的利潤空間。

根據不完全統計，今年以來全國有超過150名醫院書記、院長被各地紀委監委通報，主要涉及通過在藥品採購、醫療器械及耗材採購等事項上為他人牟取利益，收受賄賂等問題。中央紀委國家監委上月28日召開動員會，部署紀檢監察機關配合開展全國醫藥領域腐敗問題集中整治。本報綜合報道