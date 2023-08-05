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目的地不符 5華人入俄遭拒
5名中國公民上月29日計劃駕車從哈薩克斯坦，經阿斯特拉罕州卡拉烏澤克口岸入境俄羅斯時受阻，被注銷旅遊簽證並拒絕入境。內地傳媒昨日報道，中國駐俄羅斯大使館就事件向俄方提出交涉；俄方強調此為單一事件，相關中國公民簽證申請的前往目的地，與實際目的地不符，違反俄相關法律規定。（綜合報道）
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