目的地不符 5華人入俄遭拒

5名中國公民上月29日計劃駕車從哈薩克斯坦，經阿斯特拉罕州卡拉烏澤克口岸入境俄羅斯時受阻，被注銷旅遊簽證並拒絕入境。內地傳媒昨日報道，中國駐俄羅斯大使館就事件向俄方提出交涉；俄方強調此為單一事件，相關中國公民簽證申請的前往目的地，與實際目的地不符，違反俄相關法律規定。（綜合報道）