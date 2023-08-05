外國人申居留證 可免留護照

中國公安部周四召開記者會，通報公安機關服務保障高質量發展26條措施。其中，外國人申請辦理居留許可在按規定核驗本人有效護照後，可以不留存護照原件，方便外國人在此期間持護照辦理有關事項，以營造更高效便捷的營商環境和寬鬆友好的涉外環境。相關措施將力爭本月底前全部部署實施。（綜合報道）