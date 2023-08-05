兩岸國際

山東多車串燒 釀2死7人傷

山東省新泰市汶南鎮沈汶路南辰村路段昨日發生致命車禍，造成兩人死亡及7人受傷。新泰公安發布消息指，事發昨日早上8時許，29歲男子李×駕駛一輛白色私家車，與另一輛私家車、多輛電動自行車相撞。傷者均送醫救治，暫無生命危險。李某目前被警方控制，事故正在調查。（綜合報道）
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