台停工停課 5.5萬戶停電

【本報綜合報道】颱風「卡努」周四逐漸遠離台灣，台灣氣象局翌日清晨解除陸上颱風警報，南投、嘉義、高雄有兩鄉5區停工停課。「卡努」仍然威脅日本沖繩縣，至今造成的死亡人數維持兩人，受傷人數增至64人，昨日早上6時有約5.5萬戶停電。

昨日清晨5時，「卡努」中心位於台北東北方約350公里海面，以時速10公里向東北偏東移動。台灣氣象局表示，「卡努」對台灣北部近海及東北部近海仍然構成威脅，預計未來強度將減弱且暴風圈縮小。受颱風及其外圍環流影響，南投、台中、雲林、嘉義、高雄、屏東、新竹、苗栗、彰化、台南、花蓮、台東等縣市發布豪雨特報，當局提醒市民注意雷擊、強陣風，山區慎防塌方、落石、土石流及溪水暴漲。

日本氣象廳表示，「卡努」在宮古島以北的海域停滯，沖繩本島風力強勁；預料「卡努」今日或改變路徑向東，再次接近沖繩和奄美地區。沖繩縣久米島機場和下地島機場72小時內分別錄得372毫米和371.5毫米雨量，均是有紀錄以來8月最高雨量。預測「卡努」今日或以每小時108公里的風速吹襲沖繩，24小時雨量或150毫米。