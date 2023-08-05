洪水淹倉損失3.3億 書商推25元一斤促銷

【本報綜合報道】內地知名圖書銷售平台中圖網在河北省涿州市的倉庫被洪水所浸，大批圖書受損。周四網上熱搜榜出現中圖網「25元一斤買書活動」的詞條，令人關注是否這次受災浸水的圖書。中圖網當晚回應表示，不會把浸水書上架銷售。

400萬冊勢將報廢 中圖網在官方微博發文，表示「25元一斤買書活動」是2020年該公司的倉存淘書會活動之一，不是今次受災浸水的書。該公司強調目前正在努力自救，謝謝外界的關心。中圖網創始人黃平受訪表示，公司25年的積蓄全在倉庫裏，估計這次損失可能超過3億元人民幣（約3.3億港元），下一步要做的就是先想辦法讓企業活下去。有網民集體求購浸水書，中圖網表明不會出售，原因是浸過洪水的書可能殘留病菌。

位於涿州市的北京西南物流中心佔地面積400畝，有接近百間出版社、出版商及倉庫坐落於此處及周邊地區。中圖網周三發文，表示存放在當地的書估計至少80%（約400萬冊）會報廢，形容公司遭遇25年來最具毀滅性的損失和打擊。鑑於倉庫遭受巨大損失，加上洪水尚未退去，公司短時間內無法恢復正常運轉，又急需收入維持生存，因而推出「中圖網加油包」，內容包含圖書、金屬書籤、金屬紀念徽章。