黑龍江紅雨 牡丹江現洪峰
【本報綜合報道】內地東北地區強降雨天氣持續，黑龍江省昨日早上再發布暴雨紅色預警，牡丹江二站水位周四深夜達229.01米超過警戒水位，牡丹江今年第一號洪水形成。首個洪峰昨日早上出現，洪水量級約20年一遇，當局呼籲沿河加強防範。
黑龍江省自然資源廳和黑龍江省氣象局聯合發布地質災害氣象風險紅色、橙色和黃色預警。受較強降雨影響，預計昨日早上10時至周六晚上8時，阿城、五常、賓縣、延壽、尚志、牡丹江全區發生地質災害氣象風險很高，因此當局對這些地方發布紅色預警。哈爾濱市下轄的五常市中南部，周四早上8時至晚上9時降雨量達50毫米至100毫米，個別站點達100毫米至180毫米，未來降雨仍然將持續並向東移動。
水庫下游撤走6000人
龍鳳山水庫周四加大洩流，水庫下游涉及的5個鄉鎮25個村屯人員加緊疏散，已經撤走逾6,000人。螞蟻河、阿什河、拉林河支流、牡丹江支流發生超警戒水位洪水，局部江段發生超保證水位洪水，其中螞蟻河今年第一號洪水形成，螞蟻河城區段出現險情，有車輛遭沒頂。
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