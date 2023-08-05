黑龍江紅雨 牡丹江現洪峰

黑龍江省自然資源廳和黑龍江省氣象局聯合發布地質災害氣象風險紅色、橙色和黃色預警。受較強降雨影響，預計昨日早上10時至周六晚上8時，阿城、五常、賓縣、延壽、尚志、牡丹江全區發生地質災害氣象風險很高，因此當局對這些地方發布紅色預警。哈爾濱市下轄的五常市中南部，周四早上8時至晚上9時降雨量達50毫米至100毫米，個別站點達100毫米至180毫米，未來降雨仍然將持續並向東移動。