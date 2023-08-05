多地冰雹 北京水庫洩洪

【本報綜合報道】內地中央氣象台昨日上午6時對京津冀等9省市發布強對流天氣黃色預警，部分地區或有雷暴大風或冰雹，甚至出現龍捲風。北京市水務局表示，十三陵水庫上游來水持續增多，已經超汛限水位3米，為保障水庫及下游防洪對象安全，該水庫昨日提閘洩洪。

中央氣象台預計，昨日上午8時至今日上午8時，黑龍江省、吉林省、遼寧省、山西省、河北省、北京市、天津市、山東省、浙江省部分地區將有8級至10級雷暴大風或冰雹天氣，預計強對流的主要影響時段為昨天日間至夜間。北京市氣象台昨日早上預計，該市日間有雨，局部地區暴雨，伴有雷電和8級陣風，目前暴雨黃色、大風黃色及雷電黃色預警生效。

京5村斷網斷路 北京西站官方微博昨日發布消息，受水害影響，當日北京西站、北京豐台站部分列車停駛，購買停運列車車票的旅客可以30天內辦理全額退票手續。北京市房山區委宣傳部消息，在通向十渡的淶寶路上有多處斷路，橋樑被洪水沖毀，搶修人員力爭當日打通進入十渡核心區的道路。北京消防救援總隊周四晚上抽調110名消防救援人員，涉水徒步進入昌平區涉及斷水斷網斷路的5條村落，疏散134名村民。