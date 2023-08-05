涿州退水料需逾月 保定斷聯災情惡劣

京津冀連日極端強降雨，河北省多地成為重災區，為分洩洪水已陸續啟用7處蓄滯洪區，惟涿州市退水還需一個月。截至周四早上，河北共疏散122.9萬名災民，包括蓄滯洪區逾85萬人。保定市淶水縣在雨災中遭遇罕見山洪，導致多人遇難。惟當地與外界失聯多天，救援工作十分困難。

淶水縣地處太行山東麓北部，拒馬河穿過境內的野三坡景區，上周六至周二出現強降雨，拒馬河等河流水位暴漲，山區特別是野三坡景區遭重創。決定和村民一道返鄉救人的在外務工男子懷策從父親處獲悉，老家有人遇難，包括他們的親人。懷策形容，一路上看到的情況太慘，山塌方了，有房子被掩埋，河道也不像原來的樣子，溝溝岔岔都是水。山上斷水、斷電、缺物資，村民、遊客與家人失去聯絡。

沖毀通訊設施 無人機搶險 另一重災區涿州市，積水區道路被淹，水位已逼近紅綠燈，接近道路指示牌。雖然目前降雨已經結束，但由於河道水位回落需要一個過程，河北省水利廳副廳長李娜指出，預測後期涿州仍有3到4億立方米的水要過境。村莊因村基較高，可能會很快退水，耕地退水情況則視地勢而定，快的估計一星期左右，慢的可能要一個月。涿州通訊基礎設施嚴重受損，多處與外界失聯，緊急調派中國移動3架空中基站無人機執行應急通訊保障任務，首架已於周四起飛作業。

官稱當好首都護城河惹議 河北省委書記，省人大常委會主任倪岳峰日前在保定市和雄安新區檢查防汛搶險救災工作，強調要「堅決當好首都護城河」。言論引起網民熱議，有人留言形容是「帶血的護城河」，稱「為官一任，保一方平安」。針對有說法認為河北和天津洩洪是為保北京，有專家指表述不準確，因蓄滯洪區的有效性是針對下游而非上游，天津水位降低不等於北京就不會被淹。

上月天災致經濟損失448億 應急管理部昨日公布，內地7月各種自然災害合共導致1,601.8萬人次不同程度受災，因災死亡或失蹤有147人，倒塌及嚴重損壞房屋約12,700間，直接經濟損失411.8億元人民幣（約448.2億港元）。本報綜合報道