兩岸國際

南京公園千瓣蓮綻放
江蘇省南京市玄武湖公園內一株千瓣蓮近日綻放，花色為粉紅色，具外瓣大、內瓣逐漸縮小、花瓣數達1,000枚以上等特徵，目前已進入盛花期。公園管理處辦公室主任戎飛霞表示，該株千瓣蓮隱藏於荷葉之間，憑藉其獨特花形與美好寓意，受到廣大市民遊客喜愛。
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