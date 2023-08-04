八旬婦重拾新生 愛穿禮裙去旅行

【本報綜合報道】人生不如意事十之八九，重要的是如何調整心態。上海市一名八旬老婦數年前經歷丈夫去世，一度茶飯不思且終日不願出門，所幸聽了兒子勸說後決定重新振作，更從此愛上旅遊和運動。她性格變得開朗之餘，還樂於打扮自己，希望即便年歲漸長，往後的生活也能一直保持優雅和美麗。

每天來回慢跑7公里 81歲的鄭華南2017年經歷丈夫去世，此後一年間她整日閉門不出，形容家中到處充斥着丈夫的身影，讓她更感傷懷。在兒子勸說下，她開始嘗試出門和外遊，自此喜歡去旅行，基本每月都要旅遊一次。因出外旅遊需要身體健康，她還養成每天凌晨5時半起來，來回慢跑7公里的習慣。

此外，她給自己買了逾30件旗袍及20多對高跟鞋，稱每天下午即便無事可做，也要打扮得漂亮整齊，穿上旗袍及禮裙到處拍照，偶爾還獲他人稱讚她步伐輕盈，從背後看一點都不像這麼老，令她非常高興。她表示，哪怕頭上全是白頭髮、滿臉皺紋，也會一直保持目前的生活模式及狀態。