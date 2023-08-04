新娘拖15人走紅地氈

曾受虐待 答謝代父親勸勉 在婚禮上牽着女兒的手徐徐走過紅氈，再交到新郎手中，場面既莊重又溫馨。美國傳媒周二報道，華盛頓州一名女子早前在婚禮上決定，讓15名在她童年時代至結婚期間代表着「父親形象」、代行父責的人陪她走過該段路。

陪伴28歲的朱爾根森（Ivy Jurgensen）走過紅氈的人，包括其親生兄弟、叔叔、妹夫，以及其高中一名駐校警察，朱爾根森稱對方救過年幼的她一命。她形容這些人在她生命中發揮重要作用，為她提供了幫助及庇護，希望能以這種方式，反映各人對她而言都非常特別。

駐校警察出手協助 朱爾根森年幼時曾在家受父親虐待，幸虧高中時受駐校警察協助，其父親最終因性侵兒童及猥褻兒童而被判入獄，也從此改變了她的生活，更啟發她長大後也成為一名駐校警察。該段影片隨後在社交平台上瘋傳，朱爾根森指希望影片能激勵其他曾經的受害者獲得力量，勇於反抗。

朱爾根森計劃未來會寫一本關於其經歷以及她如何藉此治愈他人的書，指創傷無法定義自己，反而成就了她，讓她在克服過後，用之幫助其他人逃離並擺脫傷痛，推動對方繼續前進。本報綜合報道