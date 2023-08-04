美軍車德國出事 艙蓋擊斃女兵

霍德登

【本報綜合報道】美國陸軍一輛裝甲車周二在德國巴伐利亞州一條高速公路與一輛掛接車相撞，一名24歲女兵霍德登（Hailey Hodsden）正從裝甲車車頂的艙蓋探身張望，被艙蓋擊中重傷，送往附近醫院後死亡。

未知是否無戴頭盔 事發於巴伐利亞州魏登附近的德國93號高速公路，美國軍方獨立報紙《星條旗報》引述魏登高速公路警方指，周二上午11時15分，涉事裝甲車正向北行駛，隨軍車車隊駛入高速公路。當裝甲車切線時，右側車道一輛掛接車未能及時切線，導致橫向碰撞，期間沉重的艙門擊中霍德登頭部，暫未知事發時有沒有佩戴頭盔。裝甲車上其他士兵和掛接車的57歲德國司機均無受傷，德國警方和美國陸軍調查事故現場，高速公路一度封閉。

美國歐洲與非洲陸軍司令部周三通報，霍德登當時正乘坐一輛史崔克裝甲車，她隸屬陸軍第二騎兵團，詳細身份在通知其親屬之前暫不公布。

魏登距離美軍在歐洲最大的訓練基地格拉芬沃爾（Grafenwoehr）約30分鐘車程。《星條旗報》報道，這是不到一周內，美軍在巴伐利亞訓練期間發生的第二宗陸軍部隊戰術車輛車禍。