尼日爾政變 美撤僑調升旅警

【本報綜合報道】西非國家尼日爾總統衞隊將軍奇亞尼日前發動軍事政變，罷免總統巴祖姆，表明不接受西非國家經濟共同體的制裁。美國國務院周三宣布從當地大使館撤走非緊急狀態下的美國政府僱員和符合條件的家屬，並把尼日爾的旅遊警示提升至最高的4級，警告美國人不要前往當地。

繼續保持外交接觸 美國國務院旅遊警示指，尼日爾政變後嚴重限制航班選擇。美國駐尼亞美大使館已暫時減少人員，暫停日常服務，只能向在尼日爾的美國公民提供緊急援助。美媒引述美國官員指，下令撤離並不意味美國關閉大使館或撤出所有外交官，駐尼日爾約1,100名美軍目前預計不會離開該國，首都尼亞美仍然相對平靜。

美國國務院發言人米勒周三在聲明中說，將繼續與尼日爾保持最高級別的外交接觸，最近參議院確認新任美國駐尼日爾大使、職業外交官菲茨吉本（Kathleen FitzGibbon），期待她迅速抵達尼亞美。米勒指沒有迹象表明美國人員或設施受到具體威脅，但無法透露在尼日爾的美國公民人數。