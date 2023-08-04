烏軍反攻屢受挫 放棄美進攻戰術

改用火炮遠程彈 成本高進展慢 烏克蘭反攻進展緩慢，接受西方訓練的烏克蘭士兵逐步投身作戰。惟美國《紐約時報》周三報道，由於屢屢受挫，烏軍已暫時放棄美國教授的進攻戰術，改為用火炮和遠程導彈消耗俄軍，同時採用小分隊攻擊戰略奪回數條村莊。有英國安全情報分析員憂慮，該戰略極可能對烏克蘭帶來大規模傷亡、裝備損失，和最小領土收益。

報道引述最近前往烏克蘭戰場前線的美國官員和分析人士指出，烏克蘭軍旅只接受4到6周聯合武器訓練，而且烏軍在今年6月初反攻開始時犯錯。例如有部隊未沿已掃雷的道路前進，結果觸雷。有部隊延遲夜間進攻，卻繼續發炮掩護前進路線，引起俄軍警覺，導致行動受挫。但北約歐洲盟軍最高統帥部前司令布里德洛夫認為，烏軍並未放棄聯合武器戰術，預計他們突破俄軍多道防線後，就會展現成果。

烏軍轉變戰術令外界質疑他們從西方接受訓練的質素，以及西方國家是否成功把烏軍轉變為北約標準軍隊。美國官員曾希望受訓的約3.6萬名烏克蘭士兵能夠證明，美軍作戰方式優於俄軍。俄軍擁有嚴格中央集權指揮結構，而美軍則允許高級士兵即時決策，並聯合部隊同步攻擊。俄羅斯總統普京近期宣稱，俄軍戰略是等待烏方消耗力量。西方官員認為，西方進攻戰術比消耗戰更有效，因為消耗戰可能耗盡烏克蘭的彈藥儲備。

烏稱俄在佔領地強制動員 另一方面，英國國防部周三最新分析稱，俄羅斯過去兩個月可能已組建新的主要部隊，當中包括第25集團軍，以增加烏克蘭戰場的俄軍地面部隊縱深。此外，烏克蘭國防部情報總局官員切爾尼亞克聲稱，俄羅斯去年以來在佔領地內強制動員5.5萬至6萬名男性入伍。俄軍在街上或少數仍然營業的企業內把人強行帶走，初時承諾他們待在二線或三線服役，但最後送上前線。有學生早上仍在上課，但兩日後已在作戰。本報綜合報道