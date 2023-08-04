日本排核污水 扇貝出口激減

【本報綜合報道】日本政府計劃在夏季前後將經處理的福島核污水排海，然而國內反對聲音不絕，青森縣漁聯負責人二木春美周三在東京的經濟產業省，與經產相西村康稔會談時提出要求，希望政府即使決定排放，也仍要採取強而有力的對策，應對核污水排海造成的形象受損。他亦向傳媒強調漁業界反對核污水排海的立場。

中國內地已加強了日本進口水產品的檢測，二木指，從商家了解到日本扇貝出口停滯，他直言日本國內只能消費一定數量的扇貝，主要還是靠出口到中國內地和香港，而扇貝出口停滯，漸漸形成了因形象受損造成的損失。

二木在會談中指出：「在排放前已給人無法出口的印象，現在排放的話，事態會惡化。希望（日本政府）作出不會給漁業造成影響的判斷。」西村康稔則回應稱，已強烈要求中國內地和香港作出基於科學依據的應對，將繼續要求對方改善，他又稱若日本漁業界因核污水蒙受損失，將通過國家基金支援和東電賠償來應對。

另外，歐盟、挪威和冰島周四撤銷2011年福島核災後對日本產食品實施的進口限制，歐盟委員會相關規定即日生效。福島等10縣部分食品不必再提供放射性物質檢測證明，大幅減輕生產者和出口商負擔。

目前仍實施進口限制的只有中國大陸、南韓等9個國家和地區，瑞士料於本月中撤銷。