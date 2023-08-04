密謀欺騙美國控4罪 特朗普將出庭應訊

【本報綜合報道】美國前總統特朗普涉嫌企圖推翻2020年總統選舉結果受查，周二被控告密謀欺騙美國等4項罪名，他將在美國時間周四下午出庭應訊。特朗普周三在自家社交網Truth Social上發文，稱這反映拜登政府腐敗，並暗示今次起訴讓其支持者更有理由團結，明年選舉他再任總統。

指摘彭斯未使用法定權力

特朗普在貼文中表示，自己從不曾在其他事情上獲得這麼多支持，今次起訴針對「一位極成功的前總統」及目前在共和黨內領先的總統參選人，讓全世界意識到過去3年來出現在美國的腐敗、醜聞及失敗。他形容美國是一個正在衰落的國家，但他們會讓其再次偉大。他又指摘，時任副總統彭斯有法定權力阻止國會確認拜登勝選，對方卻沒這樣做。