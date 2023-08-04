泰國會押後選總理 傳他信延期返國

【本報綜合報道】泰國為泰黨組閣如箭在弦之際，憲法法院昨宣布押後決定是否受理有關國會否決重複提名黨魁皮塔成為總理候選人的申訴，延至本月19日再審。泰國國會隨即宣布原定今表決總理提名押後。有傳為泰黨始創人、前總理他信也決定押後回國，為泰黨否認。

為泰黨宣布解散政黨聯盟 為泰黨於本周三宣布，解散由前進黨領導的政黨聯盟，並批評前進黨堅持修改俗稱冒犯君主罪的刑法第112條，阻礙組建聯合政府。前進黨秘書長查泰瓦（Chaithawat Tulathon）同日反擊，指為泰黨從未要求前進黨改變立場或讓步。

為泰黨黨魁崇拉楠周三宣讀聲明，指為泰黨並未要求前進黨在國會周五聯席會議上，支持為泰黨提名的總理候選人斯雷他。查泰瓦指前進黨將召開會議，以決定是否支持他。查泰瓦就未能與為泰黨和其他政黨組成新聯盟向支持者致歉，並直斥所發生的一切清楚地證明泰國政治的扭曲，最高權力不屬於人民。他指從現在起，前進黨的使命就是為變革而戰。

學生運動法政與遊行聯合陣線和前進黨的支持者周三下午在為泰黨總部集會，敦促為泰黨與前進黨等其他聯盟政黨保持團結。得知為泰黨解散聯盟並將組建新政府時，有示威者焚燒人像，另一些示威者試圖闖入為泰黨總部。警察和安全人員設置圍欄，抵擋示威者的衝擊。