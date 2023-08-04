結婚18載 杜魯多分居

公布已簽協議 共同撫養3子女 加拿大總理杜魯多周三突然宣布，與結婚18年的妻子格雷瓜爾（Sophie Gregoire）分居。加拿大總理辦公室表示，兩人已簽署分居協議，格雷瓜爾將搬往渥太華另一住所居住，但兩人會繼續一起養育將跟杜魯多同住的3名子女。

現年51歲的杜魯多，在社交網站上發表的一份簡短聲明，表示經過「多次有意義且艱難的對話」，兩人「作出了分居的決定」。他續說：「一如既往，我們仍然是一個親密的家庭，對彼此、對我們已然建立和將繼續建立的一切，都充滿愛和尊重。為了孩子的福祉，我們請求各位尊重我們和他們（孩子們）的私隱。」48歲的格雷瓜爾也在其社交網站帳戶分享了該則聲明。

杜魯多伉儷育有3名孩子，分別是15歲的澤維爾（Xavier）、14歲的埃拉-格雷絲（Ella-Grace）和9歲的哈德里安（Hadrien），杜魯多的辦公室表示，他和格雷瓜爾會「專注於在安全、充滿愛心和協作的環境下撫養孩子」，兩人都將「永遠存在於孩子的生活中」，加拿大民眾可以期待「經常見到（杜魯多）一家人在一起」，他們也「計劃從下周開始一起度假」。有英媒引述消息人士報道，兩人將共同擁有子女們的撫養權。

最後一同現身英王加冕 格雷瓜爾曾是娛樂記者，與杜魯多是童年朋友，兩人在2003年一起主持慈善舞會時再次遇上，不久後開始約會，於2005年5月28日在蒙特利爾結婚。他們年齡相近、氣質登對，在杜魯多2015當選總理之前，兩人在加拿大國民之間和國際上都已經享有頗高知名度，杜魯多出任總理後，被譽為全球最帥領導人之一，夫婦攜手出入國際場合不難成為鎂光燈焦點。

然而在去年的結婚周年紀念，格雷瓜爾在社交網站的貼文中，談到兩人經歷了「陽光燦爛的日子、暴風雨以及其中的一切」，又承認這段長期關係，可能「在很多方面都具有挑戰性」。兩人最近一次一起外訪是在5月前往英國倫敦，參加英王查理斯三世的加冕典禮；他們亦於3月一同接待到訪加國的美國總統拜登和第一夫人吉爾。

引發杜魯多婚外情猜測 杜魯多也成為繼其父親、已故加拿大前總理皮埃爾‧杜魯多後，首位在任期間分居的總理。杜魯多與妻子宣布分居後，引發了人們對他有婚外情的猜測，包括和現任外交部長趙美蘭的緋聞，甚至性取向的猜測。而加拿大網民普遍非常同情格雷瓜爾，希望她能渡過難關；相反對杜魯多則非常苛刻，稱他連家都理不好，如何管理好一個國家。本報綜合報道