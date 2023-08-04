兩岸國際

美台視像會議 或涉貿易議題

美國副貿易代表比安基昨日與台灣行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中舉行會談，二人可能討論到台美21世紀貿易倡議下階段啟動的時間和議程。美國貿易代表辦公室未說明會議地點與內容。台駐美代表處則表示，會議採視像方式進行，主要是例行業務意見交換，不會公開內容。（綜合報道）
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