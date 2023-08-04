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美眾院調查 疑華黑客侵電郵
美國眾議院監督委員會周三表示，正在對近期美國商務部和國務院電子郵件系統懷疑遭中國黑客入侵一事展開調查。委員會主席科默（James Comer）要求商務部長雷蒙多和國務卿布林肯，在下周三之前向工作人員通報情況。（綜合報道）
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